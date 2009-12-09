ЕЦ предлагает не тратить впустую время ВР на инициативу Ющенко

Партия “Единый Центр” критикует инициативу Президента Виктора ЮЩЕНКО вернуть мажоритарную систему на местных выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня две трети Верховной Рады должны гарантированно поддержать введение открытых списков на местных выборах. Именно за такой вариант изменения избирательной системы высказались лидеры политических сил, имеющих самые большие парламентские фракции. Поэтому предложение вернуться к мажоритарной системе имеет весьма призрачные шансы на реализацию. В то же время, их обсуждение в парламенте может лишь сорвать принятие такого важного решения для страны, как изменение принципов избрания местной власти», - заявил народный депутат, председатель “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ, комментируя заявления Президента и представителей фракции НУ-НС о необходимости возвращения к мажоритарной системе выборов на местном уровне.

И.КРИЛЬ убежден, что вносить еще один проект изменений в избирательное законодательство, который не поддерживается большинством, – это лишь блокировать процесс усовершенствования избирательной системы. «Инициативу действующего Президента о возвращении «мажоритарки» могут поддержать только часть фракции НУ-НС, Блока Литвина и, маловероятно, КПУ. То есть меньше 100 депутатов», - подсчитал политик.

Он напомнил, что до начала местных выборов осталось немного больше двух месяцев. «Поэтому лучше не прибегать к широким дискуссиям относительно того, какая система имеет больше преимуществ – открытая партийная или мажоритарная. И та, и другая будут значительно лучше, чем закрытые списки, существующие сегодня. Но принимать нужно то решение, которое сегодня может быть поддержано парламентом. Если лидеры Партии регионов и БЮТ заявляют о готовности поддержать открытые списки, значит, именно этот вариант имеет больше всего шансов на поддержку парламентом», - отметил народный депутат.

«Не суть важно, какой из пяти законопроектов относительно изменений к законодательству о местных выборах взять за основу и чьи фамилии будут среди его авторов. Поэтому предлагаю не тратить попусту время и всем кандидатам в Президенты не сражаться за лавры реформатора. Тема изменения избирательной системы не должна использоваться в качестве инструмента избирательной борьбы», - отметил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Президент В.ЮЩЕНКО заявил о своем намерении внести в парламент законопроект, который будет предусматривать мажоритарную систему выборов в местные органы власти.

«Я в понедельник на этой неделе вношу законопроект о выборах в местные органы власти, который будет базироваться исключительно на мажоритарной системе, в Верховную Раду - по открытым спискам», - заявил Президент.