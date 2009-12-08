Тимошенко рассказала про «мафию ПР», до которой пока руки не достают

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Контрольно-ревизионное управление во время проведения проверок деятельности министерств и ведомств до 1 января 2008 года составило 6 тысяч 597 актов по фактам коррупционных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Сегодня по результатам этой проверки из составленных 6 тысяч 597 актов возбуждены всего 769 уголовных дел, при этом большинство из них даже близко не доведены до суда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, КРУ 931 акт направило в Министерство внутренних дел, 633 – в Службу безопасности Украины, 19 – в Государственную налоговую администрацию и 5 тысяч 014 – в Генеральную прокуратуру Украины.

«Это все – до 1 января 2008 года, когда страну эта беспрецедентная мафия Партии регионов грабила мощно по всем направлениям. На какие министерства не посмотришь, на какое направление распоряжения государственными ресурсами или недрами – грабеж шел масштабный, но пока еще привлечь их к ответственности правительство не имеет ни возможности, ни полномочий. Я думаю, что после выборов Президента мы достаточно существенно и тщательным образом вернемся к этому делу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.