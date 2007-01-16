Политологи и социологи о прогнозах развития политической ситуации в Украине (прямая трансляция на 5 канале)

Сегодня в 10-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция на тему: “Политологические оценки и прогнозы развития послепарламентских решений 12 декабря ( Закон о Кабмине, судьба оппозиции, оперативный мандат, прогноз развития отношений Кабмина и Президента, прогноз решения Конституционного суда). Участники: Андрей Ермолаев (Центр социальных исследований «София»), Юрий Якименко (Центр им.. А.Разумкова), Владимир Фесенко (Центр “Пента”) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по служебным удостоверениям.