Эксперты говорят, что Ющенко не стоит бить Тимошенко по голове

Эксперты считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО использует фактор Вооруженных сил как инструмент предвыборной борьбы с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом они заявили в комментариях сайта «Політична думка».

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ считает «недопустимой политизацию проблем в Вооруженных силах Украины. Это просто позорно, когда Президент, он же и главнокомандующий ВСУ, использует этот фактор в предвыборной президентской борьбе».

Как отметил И.ЖДАНОВ, «понятно, что в 90-х годах, когда не выплачивались зарплаты и пенсии, причем годами (помню, 15-30 долларов в эквиваленте получали старшие офицеры ВСУ), так сегодня ситуация выглядит безусловно лучше. Но здесь вещь не в сравнениях. Как я уже говорил, нужно вынести за рамки предвыборной гонки вопрос Вооруженных сил. Понятно, что сейчас экономический кризис повлиял на все участки общественной жизни, и ВСУ не получают достаточно средств, как бы хотелось, кстати, и тому же правительству».

По мнению эксперта, «Президенту нужно собрать СНБО и не использовать его в качестве площадки для политической борьбы с ТИМОШЕНКО, а вместе с ним разобраться и подумать, где отыскать необходимые средства, которых сейчас реально в бюджете не хватает. Убежден, Президенту нужно спокойно решать проблему, а не превращать это в политическую бомбу и бить по голове конкурента».

Как подчеркнул директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, «во-первых, мы хорошо помним те времена, когда министром обороны был Анатолий ГРИЦЕНКО, который еще не конфликтовал с ЮЩЕНКО и рассказывал о том, как интересовался состоянием армии Виктор ЮЩЕНКО. Так вот ГРИЦЕНКО рассказывал, что никогда не мог дозвониться к Президенту, а когда удавалось встретиться с ним, то ЮЩЕНКО говорил преимущественно о том, что нужно изменить форму военных. Ему хотелось, чтобы она была похожей на форму Сечевых стрельцов. Я помню такие рассказы ГРИЦЕНКО до того, как он стал оппонентом ЮЩЕНКО».

Поэтому, по словам эксперта, «выдавать сегодняшние упреки Президента как человека, который заботится об армии, нельзя. Ведь в армии хорошо знают цену этим заявлениям. Что касается общества, то оно теперь не может не понимать того, что экономическая ситуация в государстве сложная, поэтому нужно спасаться. Конечно, нужно обеспечивать финансирование на определенном уровне Вооруженным силам, но нужно исходить из реалий. Поэтому заявления ЮЩЕНКО звучат исключительно как использование своего положения по дискредитации ТИМОШЕНКО. Единственное, что его интересует – не допустить ТИМОШЕНКО к президентству. Параллельно он выполняет функцию вспомогательной фигуры ЯНУКОВИЧА в борьбе с ТИМОШЕНКО».

Политолог, руководитель социологической фирмы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, что «ЮЩЕНКО «натравливает» армию, офицеров на премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО. Это часто происходит в латиноамериканских, африканских странах, где Президент использует свое последнее оружие, когда народ молчит и не хочет его слушать. Он тогда обращается к офицерам и говорит, что вы бы жили лучше, если бы сместили премьер-министра».

По мнению эксперта, В.ЮЩЕНКО, «скорее всего, своими заявлениями пытается подстрекнуть армию к каким-то решительным шагам. Но из этого ничего не выйдет, потому что все знают, что в мире и в Украине кризис».

«Сейчас самая большая проблема Вооруженных сил – это отсутствие министра обороны. Министра обороны представляет Президент, и генералы в ужасе от того, до чего дойдет фантазия ЮЩЕНКО дальше. Нынешние заявления - это зря потраченное время. Проблема отсутствия министра – это проблема не ТИМОШЕНКО, а ЮЩЕНКО, потому что без министра невозможно решить ни одной проблемы. А ЮЩЕНКО обращается не по адресу. Он должен сначала найти честного и порядочного министра, а уже потом он может критиковать правительство», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По словам одного из руководителей Центра исследования армии, конверсии и разоружения Сергея ЗГУРЦА, «когда мы говорим о финансировании Вооруженных сил, то действительно ситуация тяжелая. Нынешний бюджет на оборону составляет около 8 миллиардов гривен, что является в действительности меньше, чем было раньше. Президент говорит о необходимости увеличения финансирования армии, но подписывает бюджетные предложения. ТИМОШЕНКО предприняла несколько нормальных шагов – поддержала авиапром, завод имени Малышева, но в целом эти средства не могут компенсировать все проблемы в Вооруженных силах».

Как отметил эксперт, «споры вокруг ВСУ ухудшают имидж руководителей государства в восприятии армии. Кризис – это серьезный фактор. В действительности отыскать нужные на оборону реально средства пока невозможно. То есть если мы соберем все необходимые, так сказать, защищенные расходы - на образование, на оборону на другие защищенные сферы, - то фактически мы насобираем два бюджета. Нужно тогда выбирать».

По словам С.ЗГУРЦА, «сейчас армия не воспринимает ни ЮЩЕНКО, ни ТИМОШЕНКО в силу двух обстоятельств. ЮЩЕНКО ни разу не довел обещанное до реальных дел, а ТИМОШЕНКО делает отдельные инъекции в Вооруженные силы, которые существенно не изменяют их положения дел».

Политический аналитик Вадим ДЕНИСЕНКО считает неправильной «позицию Президента. Потому что 18 лет тому назад Вооруженные силы были в ужасной ситуации. Сейчас, конечно, ситуация значительно лучше. Если говорить о сегодняшнем дне, то ситуация в Вооруженных силах является адекватной экономическим реалиям».

Академик НАНУ, бывший секретарь СНБО, один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины, Государственной программы строительства и развития Вооруженных сил Украины Владимир ГОРБУЛИН отметил: «Я не хочу комментировать это в политическом контексте. Я буду серьезно в Минобороны выступать по поводу того, почему сегодня так тяжело ВСУ и почему было так тяжело всегда. Я хочу это делать, не привязываясь к руководству страны. Нужно делать анализ ситуации, разбирая ее по годам. Это позволит объективно проанализировать положение дел в Вооруженных силах».

Как известно, В.ЮЩЕНКО заявляет, что украинская армия не может полноценно работать как институт обороны государства, и в этом он обвиняет непосредственно Ю.ТИМОШЕНКО и парламентское большинство.