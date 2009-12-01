ЦИК зарегистрировала 110 международных наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 110 международных наблюдателей за выборами Президента Украины, которые состоятся 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.

В частности, ЦИК зарегистрировал по представлению Министерства иностранных дел Украины международного наблюдателя от Киргизской Республики, 33 наблюдателя от международной общественной организации содействия развитию избирательных технологий «За справедливые выборы» и 76 наблюдателей от ОБСЕ.