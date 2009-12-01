Гриценко рассказал, когда сознательно пошел бы на нарушение закона

Кандидат в президенты Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что на этом посту сознательно готов пойти на нарушение закона о статусе народного депутата, чтобы правоохранительные органы имели возможность привлечь народных избранников к ответственности в случае совершения преступления.

Об этом он сказал в интервью газете «Сільські вісті», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Если бы я был на посту Президента, ЛОЗИНСКИЙ не сбежал бы, а сидел бы за решеткой», - заявил он.

Депутат заверил, что “сознательно пошел бы на нарушение закона ради того, чтобы убийца сел в тюрьму”.

«В случае с ЛОЗИНСКИМ я бы сознательно пошел на нарушение закона о статусе народного депутата Украины – меня бы меньше всего тревожила его неприкосновенность. Под свою личную ответственность я отдал бы приказ, чтобы этого ЛОЗИНСКОГО стражи порядка «пасли», как животное, в радиусе одного километра, контролируя все его перемещения и переговоры. После того, как он подал заявление об отказе от депутатского мандата, я бы это кольцо сузил до пятисот метров. А как только парламент лишил его неприкосновенности, уже через две минуты он был бы арестован и в наручниках отправлен в изолятор, ждать суда», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, на такой шаг он готов пойти, если “какой-то закон позволяет таким, как ЛОЗИНСКИЙ, сбежать от ответственности за убийство, то Президент должен придерживаться норм другого закона – Конституции Украины”.

«Нормы Конституции – это нормы прямого действия, где четко записан главный принцип – верховенства права, - отметил А.ГРИЦЕНКО. – Валерий Олийнык имел право жить, а его мама имела право жить с сыном, которого родила и вырастила. Их обоих этого права лишили убийцы, высокие чиновники. Убитой горем старенькой матери на грузовике кусками привезли сына – хорони. Никто даже не извинился: ни премьер-министр, ни генеральный прокурор, ни министр внутренних дел. Но это же их люди совершили зверское убийство?! А затем убийце дали сбежать...».

Кандидат в президенты убежден: “Пока парламент не отменит неприкосновенность для всех, включая Президента, ЛОЗИНСКИЙ и такие, как он, должны сидеть за решеткой согласно Конституции”.

«Это – базовый принцип, который я введу на президентской должности. При мне ЛОЗИНСКОГО найдут, и он ответит за убийство В.Олийныка», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.