У Януковича объяснили, почему не помогли Тимошенко с миллиардом

Фракция Партии регионов не голосовала за преодоление вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа в Украине из-за непрозрачности затрат на эти цели.

Об этом заявил заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ вчера на брифинге в г. Константиновке Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной организации ПР.

«Фракции Партии регионов хотелось бы четко знать причины, по которым Президент наложил вето. Это первое, - объяснил Б.КОЛЕСНИКОВ. - И второе - иметь постановление по затратам на этот миллиард. В этом случае наше решение было бы положительным».

Но, по его словам, «правительство не предоставило ни объяснения по поводу вето Президента, а это одна коалиция, одна команда, и не предоставило четкое постановление о затратах».

«Поэтому мы и не преодолели вето», - заключил Б. КОЛЕСНИКОВ, добавив, что действия правительства в этом вопросе напоминают ему «действия Корейко (художественный герой романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»), такого подпольного мультимиллионера, который заработал деньги непрозрачным, незаконным путем».