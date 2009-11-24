Гурвиц: есть в парламенте проходимцы и воры, педофилы и Костусев

Ремонт протекающей крыши в здании муниципального Представительства по управлению коммунальной собственностью горсовета, в котором располагается частный передающий телерадиоцентр, не угрожает свободе слова в Одессе.

Такое заявление обнародовал сегодня на брифинге мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг переноса этого центра в другое помещение. Именно владельцы передающего центра, которые арендовали верхнюю часть здания, уточнил городской председатель, превратили обычный ремонт крыши «в специально спланированную провокацию».

Хотя, напомнил Э.ГУРВИЦ, «единственного арендатора - владельца частного центра - своевременно предупредили о запланированном ремонте и необходимости переехать в другое помещение. И никто тогда никаких претензий не предъявлял».

Когда же наступило время переезда, была поднята шумиха об угрозе свободе слова, хотя у властей нет претензий к журналистам. «Телекомпании не арендуют помещений в этом здании», - подчеркнул Э.ГУРВИЦ.

Вместе с тем, он подтвердил, что «городской прокуратурой возбуждено уголовное дело. Однако не против руководства Представительства по управлению коммунальной собственностью горсовета, а по факту невыполнения постановления окружного административного суда».

Комментируя выступления в эфире телеканалов «Арт» и «Град» народного депутата А.КОСТУСЕВА, мэр Одессы отметил, что ранее и сам «много лет был членом парламента», и прекрасно понимает, что парламент - это срез общества. «А в обществе, - заключил он, - есть приличные, нормальные, толковые люди. И в парламенте таких тоже много. Впрочем, есть в парламенте пьяницы и хамы, проходимцы и воры, педофилы и КОСТУСЕВ».

Мэр Одессы высказал мнение, что в конечном итоге «эта провокация даст одесситам возможность убедиться в уровне тех, кто ее организовал».

Между тем, около сотни одесситов, представляющих различные общественные организации, провели сегодня пикетирование горсовета. В частности, представители «Свободной Одессы», «Комитета обороны Одессы» и другие держали в руках плакаты с требованиями «Олигархи, прекратите манипулировать СМИ в узкокорыстных целях», «Костусев и Гончаренко – семейный подряд провокаторов» и др. В противовес им группа предприниматели рынков «Куяльник» и «Северный» свистели, дудели в дудки, а также громко протестовали против принятия новых правил розничной торговли.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2009 года Представительство по управлению коммунальной собственностью Одесского городского совета обратилось к «Одесскому городскому телерадиоцентру» с требованием освободить до 15 ноября 2009 года арендованные помещения.

По мнению руководства ООО «Одесский городской телерадиоцентр», Представительство по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета создает условия для прекращения деятельности СМИ в нарушение Постановления Верховной Рады Украины от 10 июня 2009 года «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2009 года».

23 ноября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в связи с препятствованием работы Одесского городского телерадиоцентра, который осуществляет техническое обеспечение вещания четырех региональных телерадиокомпаний - ООО „Телерадиокомпания „Новая волна”; ООО „Телерадиокомпания „52 канал”; ООО „Телерадиокомпания „ГРАД”; ООО „Телерадиокомпания „АРТ”.

Как заявил в комментарии УНИАН заместитель начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Олег ШЕВЧУК, «мы крайне удивлены, что обычный хозяйственный вопрос вызвал повышенный интерес некоторых политиков. Если народным депутатам и даже кандидатам в Президенты не о чём больше говорить, значит кризис в этой стране не закончится никогда».

Арендатором нескольких помещений в здании №1 по улице Артиллерийской, где, согласно июльскому решению Одесского горисполкома, начаты «плановые работы по демонтажу прохудившейся крыши, является частный городской телерадиоцентр, - уточнил О.ШЕВЧУК. – А проведение ремонта вызвано тем, что ряд расположенных на верхних этажах кабинетов управлений горсовета, в частности, городского отделения МЧС, уже серьёзно пострадали от влаги, о чём свидетельствуют трещины и явные следы замокания».

Вот строители и приступили с 18 ноября к работам по демонтажу пришедшего в негодность многослойного «пирога» мягкой кровли, которая будет заменена новой, отметил чиновник. А в дальнейшем, в соответствии с проектом, будут приведены в порядок перекрытия, проведено омоноличевание».

«Если же кому-то в течение полугода, когда собственников телецентра предупреждали о необходимости подобрать себе другое помещение под офис в связи с плановым ремонтом, не хотелось этим заниматься, то это вовсе не значит, что сотрудники Представительства по управлению коммунальной собственностью горсовета должны безучастно наблюдать, как разрушается коммунальное здание, в котором мы работаем», - подытожил О.ШЕВЧУК.