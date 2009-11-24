«Народный наказ» новому Президенту Украины - пресс-конференция в УНИАН

27-го ноября 2009 год в 10 часов 30 минут в конференц-зале УНИАН состоится пресс-конференция представителей Оргомитета Собора гражданского согласия. Тема пресс-конференции – «Народный наказ» новому Президенту Украины.

Участники пресс-конференции: академик Национальной академии наук Украины Пётр ТОЛОЧКО, народные депутаты Украины Дмитрий ТАБАЧНИК и Анатолий ТОЛСТОУХОВ, а также заместитель председателя Украинского союза ветеранов Афганистана Владислав ТЕЛИЧКО.

Решение о созыве Собора гражданского согласия, начале подготовительных мероприятий и создании Оргкомитета приняли представители украинских общественных организаций «Собора славянских народов» «Гуманитарного украинско-российского совета», «Центра системного анализа и прогнозирования», Правозащитного общественного движения «Русскоязычная Украина», Объединения «Украинский форум», «Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы», Всеукраинского движения «За нейтральную внеблоковую Украину», «Украинского союза ветеранов Афганистана», «Института стратегической политики» и «Антифашистского форума Украины. В состав Оргкомитета также вошли Валерий Голенко, Ростислав Ищенко, Сергей Кияшко, Вадим Колесниченко, Георгий Крючков, Людмила Кудрявцева, Дмитрий Шенцев.

Участники пресс конференции расскажут о ходе подготовки Собора гражданского согласия, сборе подписей под «Народным наказом» новому Президенту Украины, запланированных и проведённых мероприятиях, о целях и задачах Собора, а также ответят на вопросы журналистов.