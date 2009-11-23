Ефремов: Янукович и Богатырева - очень близки друг другу

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает позитивом наличие в Партии регионов нескольких центров влияния.

Об этом он сказал в интервью «Левому берегу».

«Мы крутимся вокруг темы, которую следует таки раскрыть - влияние на Лидера, - сказал А.ЕФРЕМОВ. - Вот, говорят: в ПР несколько центров влияния, это, мол, плохо. Был бы центр один, было б лучше? Чтоб без плюрализма мнений, без возможности высказаться, быть услышанным Лидером? Однозначно, хуже! Посему, развитие центров влияния в больших партиях следует, пожалуй, даже стимулировать. Не допуская формирования команды из сватов, кумовьев - как ЮЩЕНКО; не ограничивая свои возможности полным отсутствием команды - как ТИМОШЕНКО».

На замечание о том, что Партия регионов понесла существенные потери, особенно в публичной плоскости, после ухода из нее Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, Тараса ЧОРНОВОЛА, Инны БОГОСЛОВСКОЙ, Василия КИСЕЛЕВА, первый заместитель главы фракции ПР сказал: «Тарас ЧОРНОВИЛ ведет себя не по-мужски. Он не имеет достаточно информации о том, что пытается комментировать - выводы делает буквально на ровном месте. Раиса Васильевна... я знаю ее давно и хорошо. Как и Виктора Федоровича. Поверьте, эти люди очень близки друг другу. Несмотря ни на что».

По словам А.ЕФРЕМОВА, секретарь СНБО и лидер Партии регионов регулярно общаются.

«О сугубо человеческом общении судить не берусь, но вражды между ними точно нет. Нет вражды у Виктора Федоровича и Инны Германовны. А к Тарасу Лидер относится... по-отечески, я бы сказал. Прощает ему и шалости, и глупости», - сказал А.ЕФРЕМОВ.