В четверг Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
16:38, 23 ноября 2009Политика
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Инициатива 151 нардепа...
26 ноября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.
Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины.
Как говорится в сообщении, в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВР, в парламенте “зарегистрирована инициатива 151 народного депутата Украины, что соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины, относительно проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины”.
В связи с этим “председатель Верховной Рады Украины сообщает, что внеочередное пленарное заседание ВР состоится в четверг, 26 ноября 2009 года, в 10.00”.
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