В четверг Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

26 ноября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины.

Как говорится в сообщении, в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВР, в парламенте “зарегистрирована инициатива 151 народного депутата Украины, что соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины, относительно проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины”.

В связи с этим “председатель Верховной Рады Украины сообщает, что внеочередное пленарное заседание ВР состоится в четверг, 26 ноября 2009 года, в 10.00”.