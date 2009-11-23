Во львовском Рухе опровергли заявление о выходе из НРУ

Во Львовской областной организации Народного руха Украины опровергают сообщение о переходе членов организации в состав общественного движения „За Украину!”

Сегодня в комментарии УНИАН председатель оргкомитета Львовской краевой организации НРУ Андрей КОРНАТ опроверг соответствующее заявление народного депутата Ярослава КЕНДЗЬОРА.

«Заявление Ярослава КЕНДЗЬОРА о выходе ЛКО НРУ из рядов Народного руха является ложным и направленным на дезинформацию избирателей и общественности региона о якобы ликвидации партийной организации. Заявление, по моему мнению, сделано с целью введения в заблуждение избирателей, а господин КЕНДЗЬОР хочет использовать это с собственной выгодой – в который раз пройти в Верховную Раду Украины, в этот раз «на плечах» Президента ЮЩЕНКО», - заявил А.КОРНАТ.

Он отметил, что Я.КЕНДЗЬОР стремится «мошенническим путем забрать структуры ЛКО НРУ и переформатировать их в другой политический проект», который, по мнению А.КОРНАТА является «абсолютно бесперспективным».

«К тому же, последним председателем ЛКО НРУ во Львовской области был не Я.КЕНДЗЬОР, а Ярослав ПИТКО, который был освобожден от должности и приостановлено его членство в партии из-за махинаций с помещением управы НРУ во Львовской области», – заявил А.КОРНАТ.

Он отметил, что в связи с освобождением председателя ЛКО НРУ в области 14 ноября с.г. создан оргкомитет, в состав которого вошли 17 лиц. «Это единственный легитимный орган, имеющий полномочия осуществлять текущее руководство ЛКО НРУ», – сказал А.КОРНАТ.

«Заявления о роспуске партийной организации – свидетельство полной некомпетентности этих людей или же целенаправленный обман. Ведь известно, что партийную организацию нельзя ликвидировать (распустить) без решения высшего руководящего органа – то есть съезда партии. Все это есть в уставе Народного руха Украины», - отметил А.КОРНАТ.

Он сообщил, что Львовская краевая организация НРУ готовится к проведению в феврале 2010 года отчетно-выборной конференции, во время которой будет избран председатель организации.

«На сегодняшний день из ЛКО НРУ официально не вышел ни один член партии, не было ни одного заявления о выходе группы людей. Я это заявляю со всей ответственностью», - сказал А.КОРНАТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, пресс-служба движения «За Украину!» со ссылкой на Я.КЕНДЗЬОРА сообщила, что Львовская облорганизация НРУ 21 ноября приняла решение о выходе из рядов НРУ и переходе в общественное движение.

По словам Я.КЕНДЗЬОРА, Львовская областная организация НРУ практически в полном состав вошла в движение «За Украину!».