Почему увеличился интервал между поездами в киевском метро

Контрольное ревизионное управление установило нарушения при проведении тендерных процедур, в результате которых городскому бюджету мог быть нанесен значительный вред. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

По информации оппозиционного депутата, киевская власть предприняла попытку закупить 100 вагонов для Киевского метрополитена по сомнительной лизинговой схеме.

Вероятные потери городского бюджета при этой сделке, согласно с выводами КРУ, могли достичь 770 миллионов гривен.

«Стоимость одного вагона была завышена на 1,8 миллионов гривен. При этом вознаграждение компании за лизинговые услуги составляло бы 590,8 миллионов гривен», - сообщил Дмитрий Андриевский.

По его мнению, большие сомнения вызывает законность победы в тендере компании ООО «Укррослизинг». «Ведь зарегистрирована эта компания была только в январе 2009 года, а ее уставный фонд в 20,6 тысяч гривен явно не мог служить дополнительным аргументом», - отметил Дмитрий Андриевский.

«Невзирая на это, КГГА засвидетельствовала результаты тендера, втянув город в дальнейшие судебные выяснения. И хотя столичный бюджет не понес потерь, киевляне уже сейчас чувствуют на себе последствия таких действий. Интервалы движения поездов на линиях значительно увеличились, в том числе и из-за нехватки новых вагонов», - подчеркнул политик.