Ющенко призвал украинцев не менять свободу на “мешок благосостояния”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев ответственно отнестись к своему выбору во время президентских гонок.

Об этом он сказал, выступая на торжественных мероприятиях по случаю Дня Свободы в Украинском доме.

Президент подчеркнул, что каждый гражданин должен осознать свою ответственность за свой выбор: “За то, что ты избираешь, какую систему ценностей, приоритетов ты избираешь, и уже после этого, кого ты избираешь”.

“Самое важное не обменять свободу на “мешок благосостояния”, который щедро обещается сегодня претендентами на наивысшую должность в государстве”, - отметил он, подчеркнув, что свобода является самым ценным.

Президент заверил, что отстаивал и будет отстаивать демократическое развитие страны, развитие культуры и духовности украинского народа, интеграцию Украины в евроатлантические структуры.

“Политический рейтинг абсолютно не означает ошибочность политики. Не будем забывать, что большинство часто ошибается, я бы уточнил чаще всего ошибается”, - отметил Президент.

“Моя личная свобода позволяет мне сказать самое важное – я признаю ошибки, и в то же время верю в силу духа, который после стольких лет испытаний есть и возрождается в наших украинских сердцах. Его сила вечная”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вспоминая Майдан, Президент отметил, что он понимает, что люди на Майдане стояли не только “за В.ЮЩЕНКО”. “Украинский Майдан стоял за собственную мечту”, - подчеркнул Глава государства. Он также сказал, что и до сих пор кое-кто не понимает, что Майдан не был ярмаркой обещаний и лозунгов.

По его словам, это было начало движения мировоззренческих изменений – движение к свободе и демократии.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что никто не смеет приуменьшать или унижать значение Майдана. “Его политические и общественные последствия, безусловно колоссальные, власть, которая не понимает этих процессов неминуемо получит новые Майданы”, - отметил Глава государства. При этом он сказал, что Майдан не был противостоянием людей, а был стремлением к свободе.

В.ЮЩЕНКО призвал людей не использовать “развеянную энергию Майдана” на ежедневное отстаивание своих гражданских прав. Глава государства отметил, что нужно осознавать, что антидемократическая реакция ровной мерой не ослабела.

“За последние пять лет мы остановили не одну угрозу узурпации власти в Украине – (которую хотели провести – УНИАН) нечестным, бандитским способом, путем сговора консервирования власти за наибольшими политическими кланами и сегодня этот вызов, возможно самый серьезный за последние 15 лет”, - убежден Президент.