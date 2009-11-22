Ющенко: Майдан образца 2004-го года никому не удастся провести за деньги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Майдан образца 2004-го года никому не удастся провести за деньги.

Об этом он сказал во время выступления на торжественных мероприятиях по случаю Дня Свободы, которые проходят в воскресенье в Украинском доме.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что “в этот святой день хотел бы начать свое выступление со слов: «Мы живем в условиях свободы».

По его словам, под давлением обстоятельств этот тезис кажется иллюзией, каждый дает свой ответ. У Президента есть свой: “Свобода нам никем не подарена, наша свобода - это наша независимость и наша государственность, но есть и немногим больше – это свобода личности».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина стала жить по принципам справедливости.

«24 августа 1991 года и Майдан осени 2004-го года – это большое движение нации и человека к свободе. Из миллионов украинских судеб, взглядов, надежд складывается это движение. Для нас его сущность украинская, его природа общечеловеческая», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что Майдан - это не изменения, Майдан – это шанс на изменения. Сегодня, по словам Президента, украинцы живут в условиях демократии, в государстве есть свобода слова.

Президент назвал Майдан чудом, “внезапным чудом в собственные силы” и прибавил, что Майдан была солидарным проявлением нашей гражданской и национальной позиции. “Я согласен с тем, что Майдан был составляющей масштабного общественного процесса”, - отметил В.ЮЩЕНКО.