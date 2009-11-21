Янукович теряет голоса на Востоке и прибавляет на Западе

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, политолог Константин БОНДАРЕНКО считает, что в ходе нынешней избирательной кампании кандидаты в президенты, в отличие от 2004 года, ушли от формирования «образа врага».

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение он высказал во время пресс-конференции в Ивано-Франковске.

К.БОНДАРЕНКО отметил, что в 2004 году на Востоке Украины четко знали, что «враг - Виктор ЮЩЕНКО, несущий с собой принудительную украинизацию, военные базы НАТО на территории Украины». На Западе Украины считали, что «враг - Виктор ЯНУКОВИЧ, ведущий за собой армию донецких бандитов, который, придя к власти, сдаст Украину России».

А сегодня рейтинги В.ЯНУКОВИЧА в западном регионе страны приближаются к 10%, а Ю.ТИМОШЕНКО, активно работающая на Востоке, имеет все шансы получить там до 25% голосов избирателей.

Тем не менее, шансы двух основных претендентов на победу, по мнению К.БОНДАРЕНКО, на сегодняшний день практически равны.

«У ТИМОШЕНКО отмечается, хотя и слабая, динамика роста рейтинга – она смогла преодолеть границу 20%, чего ей долгое время не удавалось. У ЯНУКОВИЧА показатели растут на Западе Украины, но пропорционально он теряет электорат на Востоке Украины. В то же время в Киеве его позиции существенно укрепились», - считает политолог.

По его словам, оба кандидата пытаются заручиться поддержкой региональных элит, чье влияние на политические процессы в стране резко возросло за последнее время.

«Сегодня мы наблюдаем уникальное явление: не региональный бизнес ищет поддержки у кандидатов в президенты, а сами кандидаты просят местный бизнес их поддержать», - отметил К.БОНДАРЕНКО.