Эксперт: Россия меняет газовые уступки на ядерную монополию

Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР допускает, что Россия согласится не применять штрафы за недобор газа в обмен на отказ Украины от планов диверсификации поставок ядерного топлива.

Об этом М.ГОНЧАР сказал в интервью УНИАН, комментируя договоренности премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА 19 ноября в Ялте.

Как сказал эксперт, “если представить, что Россия таки откажется от штрафов за недобор газа, то возникает вопрос, что получит В.ПУТИН от Ю.ТИМОШЕНКО за свою уступчивость? Есть версии. Одна из них, наиболее правдоподобная, выглядит так. У них было два комплекса вопросов: один, связанный с текущими газовыми делами, а другой - связанный с ядерно-энергетической сферой. И в принципе, я не исключаю того, что эта показушно-пропагандистская уступчивость российской стороны (потому что об окончательной уступчивости можно будет говорить, когда это будет оформлено юридически, когда на уровне “Газпрома” и НАК “Нафтогаза” будут согласованы объемы поставок газа на следующий год, индикативной уровень цен и тариф) связана с тем, что взамен российская сторона получила отказ украинской стороны от планов, связанных с диверсификацией поставок ядерного топлива Украины с однозначным выбором в пользу предлагаемого Россией варианта строительства завода по обогащению урана в Ангарске”.

По этому соглашению, подчеркнул М.ГОНЧАР, “Украина теряет какие-либо возможности для диверсификации ядерного топлива. Потому что российская сторона проводила такую игру: хотите уступок по газу – покупайте только российские реакторы, российское топливо, и тогда будет послабление в газовой сфере. Если вы хотите активизировать сотрудничество с нероссийскими кампаниями, хотите делать предприятия топливно-ядерного цикла с нероссийским участником, обогащать уран не в России - тогда уступок в газовой сфере не будет”.

Как сообщал УНИАН, в настоящий момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». Срок действия долгосрочного контракта на поставки ядерного топлива между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» истекает 1 января 2010 года.

30 октября с.г. источник в «Росатоме» сообщил, что контракт между ОАО «ТВЭЛ» и НАК «Энергоатом» о поставках ядерного топлива на украинские АЭС планируется подписать на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которая пройдет в Ялте в ноябре текущего года. Согласно договоренностям, зафиксированным в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, Украина и Россия должны были до 15 июля с.г. заключить долгосрочный контракт на поставки ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года.

После переговоров в Ялте 19 ноября премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что между профильными министерствами Украины и России отработан стратегический контракт о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики до 2020 года. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этот документ на сегодняшний день готов к подписанию.

При этом она отметила, что чрезвычайно высоко оценивает возможности сотрудничества между двумя странами и объединение усилий в едином центре по обогащению урана.

В.ПУТИН, в свою очередь, заявил, что РФ и Украина не должны потерять накопленный годами опыт сотрудничества в сфере ядерной энергетики. «Задача – не потерять его в угоду одномоментным конъюнктурным преимуществам, потому что, думаю, риски будут очень большими», - подчеркнул премьер России.