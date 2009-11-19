Лавринович предлагает уволить всех «пенсионеров» с госслужбы

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ предложил депутатам на следующей пленарной неделе рассмотреть вопрос о пребывании на должностях всех чиновников, достигших предельного возраста пребывания на государственной службе.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента был поднят вопрос об отставке Сергея ДЕМЧЕНКО от должности председателя Высшего хозяйственного суда в связи с достижением им предельного возраста пребывания на государственной службе.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что на сегодня с нарушением соответствующего положения Конституции работают, в частности С.ДЕМЧЕНКО, член ЦИК Анатолий ПИСАРЕНКО и председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.

Он добавил, что «вопрос, касающийся возраста должностных лиц, независимо в какой ветви власти они работают, стал у нас раздражителем и возможностью демонстрации пренебрежения конституционными нормами, поэтому он должен быть рассмотрен на следующей пленарной неделе».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что необходимо поставить вопрос о пребывании на госслужбе «всех должностных лиц, которые, в соответствии с Конституцией Украины, пересекли возрастную черту, позволяющую состоять то ли на государственной службе, то ли в должности судьи, или на других должностях».