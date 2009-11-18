Королевская увидела, что металлургия выходит из кризиса

Украинская металлургия нуждается в увеличении добычи отечественных коксующихся углей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета, народный депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя ситуацию в украинском ГМК.

«Металлургия выходит из кризиса - в октябре мы увеличили выпуск стали на 14% по сравнению с прошлым месяцем. До конца следующего года мы должны выйти на докризисный уровень. В связи с этим, нам уже сегодня нужно активно думать над тем, как обеспечить украинский ГМК коксующимися углями. Отрасли нужно забыть слово «дефицит» и не повторять ошибок», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, необходимо создать четкую систему планирования потребления коксующихся углей, их производства и долгосрочных контрактов по приобретению этого сырья. «Угольная отрасль и металлургия должны работать синхронно, без задолженностей и перекосов рынков», - сказала депутат.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает крайне важным привлечение в угольную отрасль инвестиций. «Полагаю, что этот процесс должен проходить в рамках системы государственно-частного партнерства. Это позволит увеличить объемы добычи и обеспечить эффективный государственный контроль над отраслью», - добавила она.

Н.КОРОЛЕВКАЯ отметила, что сегодня некоторые украинские государственные угольные предприятия наращивают объемы производства. В частности, по ее словам, ГП «Макеевуголь» за 9 месяцев 2009 г. добыло 2,54 млн. тонн угля, что на 2,2% больше, чем в прошлом году. «Уверена, что нам нужно уходить от практики значительного импорта коксующихся углей, который сегодня сопровождается лихорадочными поисками сырья по всему миру. Понятно, что полностью уйти от импорта не удастся, но украинская металлургия не должна зависеть от иностранных поставщиков. Нужно развивать отечественную угольную отрасль и формировать внутренний замкнутый цикл производства» - подытожила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-октябре 2009 года добыли 21,235 млн. тонн коксующегося угля, что на 10,3%, или 2,435 млн. тонн меньше, чем по итогам 10 месяцев 2008 года.