Политолог рассказал, кто заинтересован в победе Тимошенко

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что кандидаты на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЮЩЕНКО демонстрируют явные признаки единства в борьбе со своим конкурентом по избирательной кампании, главой правительства Юлией ТИМОШЕНКО.

Такое мнение политолог высказал в комментарии, переданном УНИАН.

В частности, по словам А.ГОЛОБУЦКОГО, на сегодняшний день «перед объединившимися против Ю.ТИМОШЕНКО В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ стоит задача фактического ухудшения текущей политико-экономической ситуации, когда вся ответственность за «проседание» экономики и снижение уровня жизни автоматически ляжет на главу правительства».

По словам эксперта, «судя по принятию закона об увеличении социальных стандартов (что привело к рискам неполучения очередного транша от МВФ), отказу в выделении средств на борьбу с вирусными заболеваниями, провоцировании роста инфляции, играми при рассмотрении госбюджета, можно сделать однозначный вывод о попытке ситуационной антиправительственной коалиции завести страну в еще худшее положение и обвинить Кабмин Ю.ТИМОШЕНКО».

При этом и заявления о намерениях поставить в парламенте вопрос об отставке правительства А.ГОЛОБУЦКИЙ считает признаком борьбы лично с кандидатом в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, а также признаком работы на дестабилизацию ситуации в Украине.

В то же время, убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ, уже сегодня ясно, что невысокий рейтинг действующего Президента Украины В.ЮЩЕНКО не позволяет ему всерьез претендовать на победу на предстоящих выборах 2010 года, и прогнозируемо, что основная борьба развернется между лидером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО и лидером ПР В.ЯНУКОВИЧЕМ. «При этом в победе Ю.ТИМОШЕНКО заинтересован только БЮТ и часть выразившей ему поддержку «НУ-НС». Тогда как В.ЯНУКОВИЧА готов поддержать гораздо более широкий политический спектр. Однако здесь важно понимать, что качество этой поддержки укладывается в принцип: не столько за ЯНУКОВИЧА, сколько против Ю.ТИМОШЕНКО. То есть как поддержка, так и голосование за основных кандидатов на грядущих президентских выборах будут протестными», - считает эксперт.