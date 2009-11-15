Мороз: для меня самое важное - сберечь украинскую землю

Лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Украины Александр МОРОЗ убежден, что Украина должна торговать хлебом, а не землей.

На этом он акцентировал в своем приветствии работникам сельского хозяйства по случаю их профессионального праздника, сообщила пресс-служба СПУ.

«Сегодня для меня… самое важное - сберечь украинскую землю, а значит, и независимость нашего государства. Социалисты выступают против вторичного рынка земли, против спекуляций и перекупки земель сельхозназначения, которые являются исключительно народной собственностью», - заявил главный социалист Украины.

«Земля - это наше главное национальное богатство, и мы должны сберечь его - для всех нас, для наших детей», - отметил А.МОРОЗ.

По его убеждению, поддержка и развитие села, перерабатывающей промышленности - это «стратегия будущего, способ выхода из кризиса, в котором очутилась Украина через непрофессиональную и безответственную власть».

«Больно об этом говорить в праздничный день, однако украинское село из процветающего и успешного превратилось в «батрака» в собственной стране. Бывшая житница Союза сегодня покупает сельхозпродукцию за границей», - констатирует лидер СПУ.

«Убежден, что вы понимаете и разделяете мою тревогу, мою боль за состояние нынешнего сельского хозяйства - ведь мы говорим на одном языке. И мы совместно преодолеем все трудности - как это было уже не раз. Потому что село - это колыбель Украины, это ее золотой фонд», - отметил А.МОРОЗ.