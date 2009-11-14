Порошенко говорит, что в течение 2 недель в Украине будет посол США
17:57, 14 ноября 2009Политика
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Впереди еще утверждение в Сенате
Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ прибудет в наше государство в декабре.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.
«Посол США на будущей неделе должен пройти утверждение в Сенате – это процедура, которую не ускоришь, и на протяжении двух недель посол прибудет», - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, Президент США Барак ОБАМА объявил о намерении назначить послом в Украине Дж.ТЕФФТА.
Ранее Д.ТЕФФТ работал послом США в Грузии, до этого занимал должность руководителя отдела России Госдепартамента США, а также был первым заместителем главы американской дипломатической миссии в Москве.
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