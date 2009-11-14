Тимошенко в вопросах антикризисной политики разошлась с Европой и США?

В своей антикризисной программе правительство Украины пошло по пути социальной ответственности. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады Украины Наталья КОРОЛЕВСКАЯ журналистам в Северодонецке.

«Наша антикризисная политика в химической промышленности разошлась в приоритетах с соответствующей политикой в Европе и США. Там в борьбе с падением спроса на внешних рынках ориентировались на сокращение издержек. В результате – массовые увольнения и закрытия предприятий. Для нас такой путь неприемлем. Мы пошли по пути господдержки для снижения себестоимости продукции. Сегодня мы видим, что это было верное решение», - заявила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, действия правительства по поддержке отрасли учитывали большое социальное и экономическое значение химической промышленности. «Почти год назад мы обратились с просьбой к собственникам не сокращать рабочих, не останавливать мощности. Мы понимаем, что это не рыночный подход, но по нашему мнению, государство не должно бросать народ один на один с кризисом. Правительство сделало социально ответственный шаг», - подчеркнула она.