Винский: 170 семей владеют 2/3 национального богатства Украины

Председатель центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что самым негативным результатом пребывания у власти бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ является создание кланово-олигархической модели государства, которая и до сих пор сохраняется в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.ВИНСКОГО.

«Самое страшное, что создал КУЧМА, - это системную, глубокую, эшелонированную кланово-олигархическую модель», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, когда Л.КУЧМА пришел к власти в 1991 году как премьер-министр, 59% ВВП Украины распределялось на зарплаты и пенсии, тогда как в 2004 году - только 30%. В то же время в 1991 году чистые доходы государственных предприятий составляли 24% ВВП, а на момент отхода Л.КУЧМЫ от власти доходы предприятий частного на то время сектора составляли 44%, добавил И.ВИНСКИЙ.

«170 семей сегодня владеют двумя третями национального богатства Украины - вот что создал КУЧМА», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, за 10 лет пребывания у власти Л.КУЧМА «создал целую команду профессионалов по грабежу государства».

«Проблема демократической команды в том, что она побила между собой горшки, и в ней не оказалось лидера, который смог бы повести за собой. И ключевая ошибка ЮЩЕНКО заключалась в том, что в 2004 году у него не хватило силы сделать то, чего хотели люди на Майдане, хотело общество – радикальным образом сломать систему, вплоть до того, чтобы пойти на люстрацию кучмистов», - считает И.ВИНСКИЙ.

«Такое явление, как кучмизм, не закончилось, оно продолжается в более позорной, подлой и коварной форме – в форме обмана всего населения. Проблема и ЯНУКОВИЧА, и ТИМОШЕНКО заключается в том, что они не способны изменить ту систему, которую создал КУЧМА, – они хотят ее возглавить», - добавил лидер народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость».

По его словам, «неудачи демократической власти и тех людей, которые пришли в 2004 году, не означает, что кучмизм нужно оправдать».

«То, что было при КУЧМЕ, - это тупиковая, абсолютно деструктивная модель развития Украины. И та система, которая была создана при КУЧМЕ, должна быть побеждена. Только тогда у Украины будет перспектива», - резюмировал И.ВИНСКИЙ.