Регионалы привезли из Китая 50 тонн марлевых повязок

В Украину из Китая доставлены закупленные Партией регионов 16 миллионов марлевых повязок, которые будут раздавать жителям всех областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, вчера в аэропорт «Борисполь» из Китая прибыл самолет DC-10 с партией марлевых повязок общим весом 50 тонн.

Эти средства защиты, которые будут бесплатно раздаваться жителям всех областей Украины, были закуплены за средства Партии регионов.

Встречавшая самолет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, член партии регионов Татьяна БАХТЕЕВА сообщила журналистам, что средства защиты будут срочно направлены во все регионы страны – в том числе и в западные - для их последующей бесплатной раздачи. Их получат все, кто в этом нуждаются, и в первую очередь – работники медицинских учреждений, учащиеся и студенты.

Т.БАХТЕЕВА также сообщила, что уже в ближайшее время ожидается прибытие еще одного самолета, который доставит в Украину еще 4 миллиона масок, приобретенных «регионалами».

Справка УНИАН. По данным на 13 ноября в Украине количество умерших от последствий гриппа и ОРВИ достигло 265 человек.

С начала эпидемии в стране на грипп и ОРВИ заболели 1 млн. 308 тыс. 911 человека.

Эпидемический порог превышен в 21-й области и в Киеве.