"Оранжевым" кандидатам надо договориться еще до выборов

УРП “Собор” призывает национал-демократические силы объединиться в поддержку единого кандидата во втором туре выборов Президента Украины.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии относительно участия в выборах Президента Украины 17 января 2010 года.

”Украинская республиканская партия «Собор» осознает ответственность всех национально-демократических сил за необратимость курса развития Украины как национального демократического европейского государства с многоукладной, рыночной и социально-ориентированной экономикой, где все равны перед законом, а сохранение и защита прав и свобод человека и гражданина является главной задачей государства”, - говорится в заявлении.

По убеждению партии, победить на президентских выборах должен кандидат, который исповедует такие ценности и является представителем национальной демократии.

”Однако такая победа возможна исключительно в случае объединения всех украинских сил вокруг одного кандидата в президенты, который сможет победить на выборах и обеспечить дальнейшее независимое развитие Украинского государства”, - заявляют в УРП “Собор”.

По убеждению авторов заявления, кандидаты на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Олег ТЯГНИБОК, Виктор ЮЩЕНКО и Арсений ЯЦЕНЮК, “должны вести кампанию таким образом, чтобы высоко держать планку украинского патриотизма и заставлять других кандидатов строить свои избирательные гонки и избирательные программы с учетом запроса на патриотизм и сохранение украинской идентичности. Именно в отстаивании такого подхода партия видит свою миссию в период до второго тура выборов главы государства”.

”В то же время, мы убеждены, что во втором туре президентских выборов, национал-демократы должны выступить единым фронтом в поддержку кандидата, который опирается на украинскую национальную платформу”, - заявляют в “Соборе”.

Также члены партии предлагают вышеназванным кандидатам на пост Президента уже сегодня образовать совместный научно-экспертный «Центр подготовки реформ», задачей которого станет не только наработка до февраля 2010 года идеологии предстоящих реформ, но и разработка всех необходимых для их проведения проектов нормативно-правовых актов и управленческих решений.

УРП ”Собор” также предлагает сформировать уже сегодня согласованный перечень кандидатов на руководящие должности в центральных органах исполнительной власти из числа специалистов, профессиональные, моральные и патриотические качества которых дают возможность быстро и эффективно осуществлять необходимые реформы.

«УРП «Собор» готова стать инициатором достижения договоренностей между упомянутыми кандидатами и взять на себя решение всех организационных вопросов, по созданию «Центра подготовки реформ», - говорится в заявлении.