ЦИК закончила регистрацию: на выборы идут 18 кандидатов

Центральная избирательная комиссия завершила официальную регистрацию кандидатов на пост Президента Украины, зарегистрировав 18 кандидатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, согласно календарному плану, ЦИК завершает регистрацию кандидатов в Президенты Украины 13 ноября - за 64 дня до дня голосования.

«Сегодня завершается срок для регистрации кандидатов на пост Президента Украины. По истечении сегодняшнего дня Центральная избирательная комиссия законом не наделена полномочиями решения регистрации кандидатов… Мы можем говорить о том, что 18 человек - это то окончательное число, которое есть по результатам сегодняшнего заседания», - сказал журналистам после заседания ЦИК заместитель председателя комиссии Андрей МАГЕРА.

Он отметил, что у людей, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост Президента Украины, остается возможность обращаться в суд и обжаловать решение ЦИК, но это не повлияет на решение Центризбиркома.

А.МАГЕРА также сообщил, что в ЦИК в целом поступило 67 заявлений о регистрации кандидатами на пост Президента Украины.

ЦИК зарегистрировала 23 октября кандидатами в президенты самовыдвиженца Олега РЯБОКОНЯ, народного депутата Украины (блок НУ-НС) Анатолия ГРИЦЕНКО, депутата ВР (блок НУ-НС), лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА и лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.

26 октября ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты председателя ВР Украины Владимира ЛИТВИНА, а 27 октября – Сергея ТИГИПКО и народного депутата Украины (внефракционная) Инну БОГОСЛОВСКУЮ.

28 октября ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, а 29 октября – действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

30 октября ЦИК зарегистрировала народного депутата (блок НУ-НС), лидера Украинской народной партии Юрия КОСТЕНКО и лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА кандидатами в президенты Украины.

31 октября ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

2 ноября были зарегистрированы лидер партии «Свободных демократов» Михаил БРОДСКИЙ и депутат Киевского городского совета Александр ПАБАТ.

6 ноября ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты лидера Социалистической партии Александра МОРОЗА и гражданина Василия ПРОТЫВСИХ, который до 2 октября 2009 года носил фамилию ГУМЕНЮК.

10 ноября ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты лидера Народно-демократической партии Людмилу СУПРУН, а 11 ноября – мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА.

Согласно календарному плану выборов Президента Украины, ЦИК начала принимать документы от кандидатов на регистрацию с 20 октября.