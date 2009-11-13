Протывсих избавился от судебных исков двух конкурентов

Кандидат в президенты Александр ПАБАТ отозвал свой иск о снятии Василия ПРОТЫВСИХА с регистрации кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня поступило в Киевский апелляционный административный суд, который в 10.00 открыл производство по представлению А.ПАБАТА к Центральной избирательной комиссии, третьему лицу В.ПРОТЫВСИХУ и Государственной налоговой администрации Украины с требованием признать противоправным и отменить решение ЦИК о регистрации В.ПРОТЫВСИХА кандидатом на пост главы государства.

Стороны-участницы судебного процесса не возражали против зачитанного в суде заявления А.ПАБАТА, и таким образом суд своим постановлением удовлетворил его просьбу и закрыл производство по делу, поскольку, в частности, поступившее заявление не задевает ничьих интересов.

В то же время, во время заседания суд получил ходатайство от другого кандидата в президенты Людмилы СУПРУН, в котором она просила допустить ее как третье лицо с самостоятельными требованиями к рассмотрению этого дела ввиду того, что содержание дела также задевает ее интересы.

Суд, изучив содержание ходатайства и заслушав по этому поводу мнения сторон, отказал Л.СУПРУН в просьбе, поскольку, в соответствии с действующим законодательством, срок подачи иска на обжалование регистрации того или иного кандидата в президенты должен составлять пять суток. А именно этот срок уже истек, поскольку В.ПРОТЫВСИХ был зарегистрирован 6 ноября, а Л.СУПРУН подала свое заявление 11 ноября.

После завершения судебного заседания В.ПРОТЫВСИХ сообщил о решении суда нескольким тысячам человек, которые собрались для его поддержки возле здания суда.

Кроме того, обращаясь к своим сторонникам, он сказал: «Мы с вами победили таких как СУПРУН и ПАБАТ. Которые выступают против всех людей. Я думаю, мы с вами победим! Мы с вами будем строить страну, а не те, что при власти!». Василий ПРОТЫВСИХ заявил, что «убежден в своей победе, потому что знает, что народу надоели все, кто не держит слова, не может делать добро людям, а занимается лишь грабежом и раздиранием страны». «Мы дошли до того, что простой человек должен защищать свое конституционное право в суде, отбиваясь от противозаконных нападок. Я сделаю все, чтобы простым людям жилось лучше и свободнее», - отметил Василий ПРОТЫВСИХ.