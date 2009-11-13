НАТО может привлекать украинских военных в Силы реагирования

Военный комитет Украина-НАТО рассмотрел развитие оперативных возможностей Вооруженных сил Украины в перспективе их привлечения в Силы реагирования НАТО.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, 12 ноября в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, состоялось очередное заседание Военного комитета Украина-НАТО на уровне военных представителей.

От Вооруженных Сил Украины участие в этом мероприятии приняли представители руководящего состава Генерального штаба ВСУ, а также военный представитель Миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр ГАРАЩУК.

В ходе заседания был обсужден пакет вопросов, связанных с развитием оперативных возможностей Вооруженных сил Украины в свете их привлечения в Силы реагирования НАТО, проведением оценки состояния выполнения Рабочего плана Военного комитета Украина-НАТО на 2009-2010 годы, а также подготовкой к проведению заседания Военного комитета Украина-НАТО на уровне начальников генеральных штабов в январе 2010 года.

Члены украинской военной делегации также информировали участников заседания о путях совершенствования национальной законодательной базы по регулированию вопросов участия подразделений Вооруженных сил Украины в Силах реагирования НАТО.

В свою очередь председатель на заседании, военный представитель Королевских Вооруженных сил Дании генерал-лейтенант Кнуд БАРТЕЛС подчеркнул неизменность позиции Альянса в отношении имплементации решений Бухарестского саммита о предоставлении евроатлантических перспектив Украине и выразил готовность в продолжении плодотворного практического сотрудничества между НАТО и Вооруженными силами Украины.