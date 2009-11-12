Азаров говорит, что правительство 10 месяцев подряд обманывало страну

Без средств Международного валютного фонда Украина не могла бы рассчитываться за российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов оппозиционного правительства, народный депутат Украины Николай АЗАРОВ на брифинге в четверг.

По словам Н.АЗАРОВА, «десять месяцев подряд правительство обманывало страну, заявляя об успешном выполнении государственного бюджета». Он считает, что весь 2009 год «вместо правительства работал МВФ».

«Рассчитываться с Россией за газ можно либо используя печатный станок НБУ, либо занимая средства у всех, в том числе, и у МВФ», - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он раскритиковал политику заимствований правительства, отметив, что на сегодняшний день объем ОВГЗ в обращении превысил 70 млрд. грн., увеличившись за год на 53 млрд. грн. По словам Н.АЗАРОВА, такая политика правительства в части выпуска ОВГЗ препятствует возобновлению банковского кредитования, так как на сегодня банкам выгодно покупать ОВГЗ с доходностью 27-29%, нежели кредитовать экономику. «При таком объеме заимствований экономика не может подняться», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ. Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Значительная часть третьего транша, предоставленного в объеме 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл., также была направлена на финансирование дефицита бюджета, в частности, 1,9 млрд. долл. – на обеспечение внешних обязательств государства.

Четвертый транш кредита МВФ, предоставление которого ожидалось в середине ноября т.г., планировалось использовать для покрытия дефицита госбюджета.