Ющенко призывают помочь человеку, с которым он стоял на Майдане

Лидеры «Всеукраинского народного собрания» призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отказаться от поддержки лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и сделать все, чтобы на президентских выборах победила Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом шла речь сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В частности, председатель Всеукраинского объединения «Витчизна» Вилен МАРТИРОСЯН подчеркнул, что «Всеукраинское народное собрание» - это то образование, которому народ должен верить. При этом, по его словам, сегодня «наступило время дать руководить человеку, у которого в груди сердце, а не камень, человеку, который в действительности будет заботиться о простых людях». По его словам, сегодня “нечистоплотные любым средствами пытаются очернить” премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. «Виктор Андреевич, убедительно прошу Вас. Вы убедились, что Вам не стать Президентом, то сделайте же, чтобы Ваш соратник стал Президентом. Помогите человеку, с которым вместе стояли на Майдане, и который сейчас способен объединить Украину», - сказал В.МАРТИРОСЯН.

В свою очередь, председатель общественно-политического объединения «Справедливая Одесса» Дмитрий СПИВАК отметил, что в Украине идет процесс под названием «государственный саботаж». По его мнению, саботаж касается «всех планомерных и наступательных действий единственного легитимного и работающего органа – Кабинета министров». «Этот саботаж имеет своей целью – вселение в общество страха, неуверенности в завтрашнем дне, паники и агрессии. Цель одна - политически уничтожить премьер-министра», - сказал Д.СПИВАК. Он убежден, что все это дело рук «заклятых друзей» - В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, которые «вместе со своим обслуживающим персоналом, в том числе из числа кандидатов на должность Президента, создают ситуацию, которая ведет к экономической и социальной разрухе».

В свою очередь, координатор «Всеукраинского народного собрания», народный депутат Украины Сергей СОБОЛЕВ (БЮТ) сообщил, что это образование объединяет свыше 3 тыс. общественных организаций по всей Украине. «Цель объединения - сформировать ключевые принципы и принципы, которые бы давали возможность в дальнейшем такому пласту объединений граждан занять свое место и реально влиять на формирование гражданского общества и на общественную жизнь в государстве», - заявил он. По его убеждению, тот факт, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО была непосредственным участником учредительного форума «Народного собрания», и то, что на ближайших заседаниях Кабинета министров будут приняты соответствующие нормативные акты, свидетельствуют о том, что это не временная акция под президентские выборы, а долгосрочная перспектива создания и развития гражданского общества.