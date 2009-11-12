Яценюк: у медицины деньги есть, они просто разворовываются

Кандидат на должность Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что ситуация с гриппом точно отображает состояние украинской медицины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он сказал на митинге-телемосте между Севастополем и другими 10 городами Крыма.

По словам политика, состояние украинской медицины стало очень очевидным после того, как правительство и «Она» лично начали активно бороться с гриппом. «Это - яркое свидетельство того, что в стране нет государства - и с этого нужно начинать. Было бы государство - не было бы проблем, в том числе и с гриппом», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что медицина в Украине превратилась в большой бизнес, где пациенты - это просто клиенты, «которых не нужно лечить, поскольку, если их вылечить, то завтра не будет денег (у фармакологических компаний)».

А.ЯЦЕНЮК также заявил, что не видит альтернативы бюджетной медицине. По убеждению политика, те, кто говорит о том, что в стране необходимо вводить страховую медицину, преследуют лишь одну цель - создать еще один фонд, «кормушку» и перераспределить деньги из государственного бюджета в частные страховые компании и клиники. А.ЯЦЕНЮК отметил, что невозможно в обязательном порядке заставить всех граждан дополнительно платить страховые взносі на медицину: «Это при пенсии в 640 гривен, при том, что средняя зарплата 70% украинцев не превышает тысячи гривен. Откуда взять эти деньги? Их критически нет», - сказал он.

В то же время А.ЯЦЕНЮК не исключает возможности существования страховой медицины для тех, кто имеет возможность ее оплатить. «Тот 1%, который сегодня в Украине хочет страховаться, - пожалуйста, идите, страхуйтесь, вы имеете такую возможность, платите частным клиникам», - сказал он.

Реформы в медицине, по словам А. ЯЦЕНЮКА, необходимо начинать с системы распределения бюджетных средств. «Если говорят, что у медицины нет денег, это неправда. Их никогда не будет, если деньги просто разворовываются, - подчеркнул он. – В среднем препарат, который покупается за рубежом за 1 доллар, продается здесь, в стране, бюджетным лечебным учреждением за 30».

Поєтому, отметил А.ЯЦЕНЮК, нужно начинать с внесения изменений в расходование бюджетных средств. По его словам, государственные закупки обязательно должны проходить исключительно в прозрачном формате.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК считает необходимым «опустить все финансирование медицины на самый низкий уровень». «Есть центральная районная больница – пусть главврач центральной районной больницы самостоятельно разбирается: он будет закупать медпрепараты, и если неправильно закупит, его это же территориальная община и этот же мэр сами «на вилы возьмут», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он также выступает за то, чтобы «по-новому спроектировать всю сеть лечебных учреждений». Он напомнил, что в советское время лечебные учреждения строились при бесплатном газе и электроэнергии. На сегодня сложилась другая ситуация, когда все бюджетные деньги направляются на газ, отопление, жилищно-коммунальные услуги. “Мы занимаемся только тем, что отапливаем атмосферу и огромные заводы в виде больниц. Поэтому моя задача – построить новые больницы небольшого размера, оптимизированные, где мы будем расходовать средства не на содержание больницы, а на лечение больного», - сказал он.

Политик также выступает за введение обязательного профилактического осмотра населения: «Мы обязаны внедрить ежегодную диагностику для того, чтобы человека диагностировать на ранней стадии заболевания. Это - намного эффективнее для человека и дешевле для государства. Если мы диагностировали на ранней стадии, это значит, что мы вылечим, спасем жизнь человеку».

Еще одной своей задачей А.ЯЦЕНЮК считает решение проблемы материального обеспечения врача. «Мы еще несколько лет так поработаем, и у нас в медицинских учреждениях ни медсестер, ни врачей не будет: одна часть выедет в Италию, Францию, Германию, а другая - в Россию», - добавил он.