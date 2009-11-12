Ехануров рассказал, когда страна получит шанс на быстрое выздоровление

Если президентская кампания будет происходить в том же ключе, что и сегодня, - кто и кому больше пообещает, - улучшения не будет ни до, ни после выборов. Об этом Юрий Ехануров, председатель Киевской городской организации «Нашей Украины», заявил в интервью «Газете по-киевски». «Сегодня остается надеяться исключительно на мудрость и ответственность наших граждан, - убежден политик. – Если они сделают рациональный выбор, который базируется на трезвом расчете, страна получит шанс на быстрое выздоровление».

«Если выбор будет эмоциональным, по принципу «переживания» за «своего» политика, кризисное состояние продлится еще долго», - прибавил Ехануров.

Также он отметил, что будет рядом с Ющенко, поскольку «необходимо и в дальнейшем проводить реформы». «Виктор Андреевич имеет за плечами опыт превращений, которого нет ни у кого из его оппонентов, - подчеркнул Ехануров. – Вспомните введение национальной валюты и преодоление мирового кризиса 1998 года, перелом бартерной системы, возвращение долгов по пенсиям и зарплатам. Именно благодаря его настойчивости Украина вступила в ВТО, а в США была отменена поправка Джексона-Веника, что открыло путь на международные рынки многим украинским товарам».

«Думаю, что опыт и знание действующего президента могут и должны служить на благо нашего государства», - резюмировал Ехануров.