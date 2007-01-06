Молодые руховцы с Востока встретят Рождество на Ивано-Франковщине
В прошлом году они принимали гостей
В Ивано-Франковской области в рамках акции “Восток и Запад вместе” около ста членов “Молодого руха Украины” будут отмечать Рождество и проведут каникулы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Ивано-Франковской краевой организации Народного руха Украины.
Старшеклассники и студенты из Херсонской, Луганской и Киевской областей примут участие в рождественских действах в живописном селе Ясень Рожнятинского района.
Гости Прикарпатья надеются, что именно здесь почувствуют настоящие традиции рождественских праздников, ознакомятся с творчеством фольклорных коллективов края, примут участие в вертепном действе и побывают на экскурсиях.
Прошлым летом молодые руховцы Прикарпатья гостевали у своих сверстников.
В краевой организации НРУ считают, что такие обмены помогают лучше узнать друг друга молодым людям из разных регионов нашей страны.