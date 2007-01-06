Молодые руховцы с Востока встретят Рождество на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области в рамках акции “Восток и Запад вместе” около ста членов “Молодого руха Украины” будут отмечать Рождество и проведут каникулы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Ивано-Франковской краевой организации Народного руха Украины.

Старшеклассники и студенты из Херсонской, Луганской и Киевской областей примут участие в рождественских действах в живописном селе Ясень Рожнятинского района.

Гости Прикарпатья надеются, что именно здесь почувствуют настоящие традиции рождественских праздников, ознакомятся с творчеством фольклорных коллективов края, примут участие в вертепном действе и побывают на экскурсиях.

Прошлым летом молодые руховцы Прикарпатья гостевали у своих сверстников.

В краевой организации НРУ считают, что такие обмены помогают лучше узнать друг друга молодым людям из разных регионов нашей страны.