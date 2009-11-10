Рубан: в принципиальных вопросах Ющенко поддерживают 90% украинцев

Руководство России до сих пор мыслит понятиями бывшей империи. Так, комментируя интервью Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева журналу «Шпигель», высказался директор Национального института стратегических исследований Юрий Рубан. При этом научный работник подчеркнул, что попытки утвердить Россию в качестве «старшего брата», разделить страны Европы на большие и маленькие, не увенчаются успехом, "возврата в прошлое уже не будет".

Рубан убежден, что Президент Медведев не хочет видеть реалии, когда говорит, что руководство России ведет жесткую полемику лишь с одним человеком – Президентом Украины Виктором Ющенко. «Когда Виктор Ющенко отстаивает позиции присоединения Украины к евроатлантической системе безопасности, вопросы сохранения в собственности Украины газотранспортной системы, демаркации границ с РФ, он отстаивает национальные интересы и украинские граждане поддерживают этот курс», - отметил Рубан.

«30% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Это миллионы граждан, а не один Виктор Ющенко», - отметил Рубан. Он напомнил, что в свое время письмо о предоставлении Украине ПДЧ подписал не один Ющенко, но и теперешний премьер-министр Украины, и тогдашний спикер Верховной Рады. «Это позиция не только Президента, это позиция значительной части и украинского общества, и украинского политического класса», - акцентировал директор НИСИ.

Также, подчеркнул научный работник, если сейчас провести опрос, то не меньше 90% украинцев сказали бы, чтобы газотранспортная система Украины должна принадлежать украинскому государству. «Это фундаментальная украинская позиция – а не только позиция Президента Ющенко», - отметил Рубан.

90% украинцев хотели бы иметь безвизовый режим въезда в ЕС. «Но решению этого вопроса препятствует отсутствие четко определенной ответственности на украино-российской границе. А эта неопределенность является результатом негативной позиции РФ относительно демаркации нашей общей границы. Так что именно позиция РФ является заметным препятствием для успешного завершения переговоров с Евросоюзом», - сообщил Рубан.

Также он обратил внимание на то, что сегодня украинцы изменяют свое отношение к историческому прошлому. Так, согласно авторитетным опросам, больше 40% украинцев считают, что события, которые происходили на территории Украины в 1939-44-х годах, правильно называть событиями Второй Мировой войны. Большая часть украинцев, подавляющее большинство молодого поколения, хочет видеть свою страну вписанной в контекст европейской истории, культуры, политики. «Большая часть граждан считает, что люди, которые боролись за освобождение Украины, должны быть отмечены украинской властью, независимо от того, под какими флагами они воевали», - прибавил Рубан.

«Президент РФ также вынужден признать, что экономические отношения двух сторон нормально развиваются и это тоже хороший результат Виктора Ющенко, который всегда выводил их за скобки политических дискуссий. Кстати, это тоже полностью отвечает стремлениям украинских граждан» - заметил Юрий Рубан.

«Президенту Ющенко удалось уберечь Украину от внутреннего противостояния именно потому, что он был лидером общества в вопросах национального интереса. И ни один политик не сможет быть Президентом всей Украины, если он отойдет от этих позиций под внешним давлением или с целью получить внешнюю поддержку на выборах», - подытожил Рубан.