Яценюк: Берлинская стена просто «переехала» на границу Украины и ЕС

Кандидат в президенты Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что, фактически, Берлинская стена была не разрушена, а «передвинута» на границу Украины с Европейским Союзом, и ее окончательное падение состоится в результате формирования Большой Европы.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА. (Сегодня исполняется 20 лет со дня открытия границы между Западной и Восточной Германией и падения Берлинской стены – УНИАН).

«Берлинская стена упала физически, а фактически осталась. Она просто «переехала» из Берлина на границу Украины и ЕС. Мы же до сих пор разделены», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, уничтожение «Берлинской стены» возможно исключительно путем формирования Большой Европы как континента. «Европа не может быть разделена лишь на тех, кто является членом ЕС, и тех, кто им не является”, - сказал политик, отметив, что Украина - среди основных стран европейского континента. По словам А.ЯЦЕНЮКА, “мы никогда не согласимся с ролью украинцев как европейцев второго или третьего сорта”. “Мой ответ очень четок: Украина и есть Европа», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что “Берлинская стена” должна быть уничтожена. Он убежден, что Украина, в первую очередь, должна развиваться как самостоятельное государство, способное доказать свою силу. Для этого, считает кандидат в президенты Украины, Киев должен, в частности, инициировать создание Восточноевропейского пространства. «Я неоднократно заявлял, что мы протянем руку нашим партнерам в Восточной Европе. Это и Беларусь, и Молдова, и Россия, и Грузия».

«Мы пойдем по пути создания четырех общих политик как на фронте европейско-украинских отношений, так и на восточном экономическом фронте, где мы тоже обязаны предложить четыре общие политики интеграции», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, мировой кризис подталкивает к тому, чтобы Европа все-таки стала конкурентоспособной, потому что «иначе мы останемся вне конкуренции - относительно азиатских стран, относительно новых центров влияния в мире, которые возникли во время мирового кризиса”.