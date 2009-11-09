Тигипко: МВФ устал от лжи и популизма украинской власти

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает закономерным решение Международного валютного фонда прекратить сотрудничество с Украиной до завершения президентских выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

По мнению кандидата в Президенты, «терпение Запада исчерпано».

«Международный валютный фонд на протяжении последних полутора лет проявлял чудеса выдержки и гибкости, соглашаясь выделять многомиллиардные кредиты нашей стране - несмотря на откровенно безответственную бюджетную политику Кабмина, который пытался заниматься социальным популизмом на фоне общего экономического спада и стремительного ухода бизнеса в тень”, - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, деньги МВФ позволили избежать государственного дефолта и коллапса банковской системы.

“Но и в дальнейшем помогать одному из кандидатов сохранять свою популярность за счет затыкания бюджетных дыр одолженными средствами международные финансовые институты не могут», - отметил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что в ситуации, “когда авантюризм правительства сознательно усиливается безответственностью оппозиции и Президента, которые действуют по принципу «чем хуже, тем лучше», странно было бы надеяться, что кто-то из-за границы будет нам помогать”.

“МВФ устал от лжи и популизма украинской власти», - подытожил С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил, что Фонд возобновит работу с Украиной только после назначенных на январь 2010 года президентских выборов.

«Когда люди идут на выборы, решения могут отличаться от тех, которые были приняты год назад, когда разрабатывалась программа финансовой помощи Украине», - сказал Д.СТРОСС-КАН.