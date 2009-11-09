Ющенко назначил встречу чрезвычайной комиссии Тимошенко

Сегодня в 15.00 Глава государства проведет совещание с членами государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабинете Министров.

На совещании предусмотрен доклад Секретаря СНБОУ Раисы БОГАТЫРЕВОЙ о выполнении Указа Президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября 2009 года «О безотлагательных мероприятиях по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине», сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБОУ.

По итогам совещания с членами государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии, ориентировочно после 16.00, Р.БОГАТЫРЕВА пообщается со СМИ.