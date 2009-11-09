Ющенко назначил встречу чрезвычайной комиссии Тимошенко
13:55, 09 ноября 2009Политика
2124 0
Об итогах расскажет Богатырева
Сегодня в 15.00 Глава государства проведет совещание с членами государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабинете Министров.
На совещании предусмотрен доклад Секретаря СНБОУ Раисы БОГАТЫРЕВОЙ о выполнении Указа Президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября 2009 года «О безотлагательных мероприятиях по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине», сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБОУ.
По итогам совещания с членами государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии, ориентировочно после 16.00, Р.БОГАТЫРЕВА пообщается со СМИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter