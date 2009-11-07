Мисс Англия ушла в отставку из-за драки с мисс Манчестер

Рэйчел Кристи, ставшая в июле 2009 года мисс Англия, отказалась от своего титула из-за скандала с мисс Манчестер Сарой Беверли Джоунс, передает в пятницу Agence France-Presse.

"Из-за обвинений в адрес Рэйчел Кристи и последующего внимания СМИ она решила не принимать участие в конкурсе "Мисс Мира" и отказаться от короны. Рейчел сосредоточится на восстановлении доброго имени и на подготовке к Олимпиаде-2012", - говорится в сообщении организаторов конкурса. Мисс Англия, которая занимается легкой атлетикой, очень огорчена, указывается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в ночь на вторник 21-летняя спортсменка Кристи несколько раз ударила 24-летнюю Джоунс по лицу в одном из ночных клубов Манчестера. По данным британских СМИ, конфликт произошел из-за молодого человека, 22-летнего Дэвида Макинтоша, который выступает в телешоу "Гладиаторы" под псевдонимом Торнадо, а также служит в морской пехоте.

Макинтош, который ранее был близким другом Джоунс, сейчас встречается с Кристи. Красавицы подрались, когда мисс Манчестер показала мисс Англия сообщение эротического характера, якобы присланное молодым человеком.

Кристи арестовали, однако вскоре она была отпущена под залог. Рассмотрение дела о драке состоится в январе 2010 года. Джоунс получила первую медицинскую помощь. О реакции Макинтоша на инцидент не сообщается.

Лента.ру