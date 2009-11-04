Эксперт советует проследить за каждой копейкой из "миллиарда на эпидемию"

Эксперты выражают сомнения, что миллиард гривен, которые парламент решил направить на борьбу с эпидемией, сможет кардинально изменить ситуацию с заболеваемостью. А также предостерегают от злоупотреблений.

Ежегодно для украинской медицинской отрасли необходимо 60 миллиардов гривен, поэтому срочно выделенный миллиард не сможет кардинально изменить ситуацию с распространением гриппа и острых респираторных инфекций в стране, считает член президиума Украинского медицинского союза, президент Украинской федерации общественных организаций содействия здоровью общества Владимир Загородний.

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук отмечает, что в ни одной украинской отрасли нет стратегии действий на опережение, поэтому в авральном режиме власть пытается решать неотложные проблемы, в этот раз – в медицинской сфере. «Правительство концентрируется часто на том, чтобы гасить пожар, вместо того чтобы готовить песок. Поэтому 1 миллиард, выделенный на борьбу с гриппом, нельзя оценивать как эффективную меру», - сказала Конончук.

Она допускает, что из-за паники в связи с эпидемией, тендеры на закупку оборудования будут проведены недостаточно прозрачно. «В горячем режиме, когда принимается решение о выделении крупных средств, когда мы не знаем обоснований, точных расчетов. При таких условиях, подозрения, что эти средства будут использованы неэффективно, у нас есть».

Светлана Конончук предлагает общественности и контролирующим органам тщательным образом проследить за каждой копейкой, которая будет выделена на профилактику и лечение гриппа.

Верховная Рада во вторник приняла закон, который предусматривает выделение в этом году миллиарда гривен на борьбу с гриппом. Эти деньги планируют направить на приобретение лекарств и медицинского оборудования. Премьер-министр Юлия Тимошенко выразила надежду, что президент Виктор Ющенко подпишет данный закон уже в среду, 4 ноября.

Между тем в Украине работают эксперты Всемирной организации здравоохранения, чтобы выяснить ситуацию с распространением гриппа и острых респираторных заболеваний в государстве. Кроме того, должно быть уточнено реальное положение дел с распространением так называемого "свиного гриппа" в Украине.

Немецкая волна