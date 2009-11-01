Закарпатгаз обвиняют в «преступлении» - он требует погасить долги

Ужгородский городской совет обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой пресечь противоправную деятельность ОАО «Закарпатгаз» в отношении жителей города.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты Ужгородского горсовета приняли вчера на пленарном заседании.

В обращении говорится, что Ужгородский горсовет и исполнительный комитет не имеют никакой задолженности за потребленные заведениями бюджетной сферы энергоносители.

«Тем не менее, ОАО «Закарпатгаз», фактически осуществляя преступление, шантажирует весь город и орган местного самоуправления невключением газа. Выдвигают противоправные требования – погасить задолженность за газ, потребленный населением и другими структурами, что является грубым нарушением законов Украины», - заявляют депутаты.

Также они утверждают, что ОАО «Закарпатгаз» годами бесплатно пользуется газораспределительной сетью города, не платит ни копейки по сервитуту за земли, которые не могут использоваться на какие-либо другие потребности общественной жизни, что наносит многомиллионный ущерб городскому бюджету Ужгорода.

Кроме того, депутаты отмечают, что предприятие требует от населения по 3,5-5 тыс. грн. за технические условия на установление автономного газового отопления.

Городской председатель Ужгорода и депутаты считают, что вместо того, чтобы всячески способствовать введению автономного отопления и таким образом через энергосберегающие технологии укреплять национальную безопасность государства, ОАО «Закарпатгаз» ведет системную «антисоциальную, антигосударственную и откровенно криминальную деятельность».

«Считаем это недопустимым и требуем срочного вмешательства Генеральной прокуратуры с целью пресечения противоправной деятельности ОАО «Закарпатгаз», поскольку социальное напряжение становится взрывоопасным», - подытоживают депутаты.

Комментируя обращение горсовета, мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК заявил о «неединичных случаях, когда работники ОАО «Закарпатгаз» отключают от газа целые дома, мотивируя это отсутствием у потребителей технических условий. В частных разговорах они заявляют, что есть команда не давать газ РАТУШНЯКУ. Это уже является нескрываемым сговором олигархов, которые контролируют поставки газа и пытаются поставить на колени не только городского председателя Сергея РАТУШНЯКА, но и свыше ста тысяч ужгородцев».

Также Ужгородский горсовет решил, что в случае продолжения таких действий ОАО «Закарпатгаз» он запретит коммунальным предприятиям города предоставлять этому монополисту услуги по обеспечению водоснабжения и водоотвода и по вывозу мусора.