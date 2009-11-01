Тимошенко увлекла идея выборов депутатов по открытым спискам

Кандидат в Президенты Украины, глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает идею избрания депутатов всех уровней по открытым спискам.

Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО ее предвыборной программе "Украина победит. Украина - это ты!".

"Депутаты всех уровней будут избираться по открытым спискам и закрепляться за соответствующими округами. Люди будут знать своих избранников в лицо. Всеукраинский и местные референдумы я превращу в настоящий, действенный механизм народовластия", - говорится в программе Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты также заявляет, что "коррупционный союз власти и олигархии будет уничтожен". "Власть коррумпирована, потому что она бесконтрольна. Станет неотвратимой ответственность власти за нарушение Конституции и законов, за коррупцию", - говорится в документе.

Ю.ТИМОШЕНКО также обещает усилить роль оппозиции. "Оппозиция будет назначать председателя Счетной палаты и руководителей контрольных парламентских комитетов, получит право привлекать к уголовной ответственности отдельных должностных лиц - через суд по материалам парламентской следственной комиссии", - говорится в предвыборной программе Ю.ТИМОШЕНКО.