Ющенко в соборе Святого Юра отстоял молебен за здоровье украинцев

Молебен отслужил Игорь Возняк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в архикафедральном соборе Святого Юра во Львове принял участие в молебне за здоровье украинцев. Как передает корреспондент УНИАН, молебен отслужил архиепископ Львовского УГКЦ Игорь ВОЗЬНЯК. После завершения молебна В.ЮЩЕНКО посетил крипту собора, где похоронены выдающиеся деятели Украинской греко-католической церкви.

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