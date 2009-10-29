Луценко обещает дать ход «делу Кислинского»

Министерство внутренних дел Украины передаст материалы служебного расследования Главного управления государственной службы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела против бывшего заместителя председателя СБУ Андрея КИСЛИНСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

“Мы получили обращение Государственной службы. Мы возьмем материалы служебной проверки Госслужбы и направим их в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Главное управление государственной службы рекомендовало правительству обратиться в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру Украины в отношении возбуждения уголовного дела против А.КИСЛИНСКОГО, который занимал высокие государственные должности, на основании части 3 статьи 358 Уголовного кодекса за сознательное использование недостоверной информации при зачислении на государственную службу. Начальник Главного управления Госслужбы Тимофей МОТРЕНКО сказал, что в ходе служебного расследования не обнаружено подтверждения учебы А.КИСЛИНСКОГО в Киевском национальном университете им. Шевченко. “Ни одного документального подтверждения поступления, учебы и окончания Киевского нацуниверситета комиссия по проведению служебного расследования не установила. Диплом КВ № 10359272 от 30.06. об окончании КНУ и получении такой специальности Киевским национальным университетом никогда не заказывался, государственным предприятием “Государственный центр прикладных информационных технологий” не изготовлялся и студенту КИСЛИНСКОМУ не выдавался”, - заявил Т.МОТРЕНКО.

Справка УНИАН. Недавно в центре скандала, разгоревшимся в связи с сомнениями в отношении достоверности диплома о высшем образовании, очутился А.КИСЛИНСКИЙ, который занимал должность заместителя председателя СБУ.

12 октября министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК обнародовал результаты работы комиссии, в соответствии с которыми А.КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Киевского национального университета им. Шевченко.

13 октября председатель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО внес Президенту Украины представление об увольнении А.КИСЛИНСКОГО с должности заместителя председателя СБУ, которое Виктор ЮЩЕНКО удовлетворил.