Фракция НУ-НС ищет, кто подделал протокол об отставке лидера

Политический совет парламентской фракции «Наша Украина - Народная самооборона» обратился к руководству Верховной Рады о содействии в расследовании возможной фальсификации протокола заседания фракции с требованием отставки ее председателя Николая МАРТЫНЕНКО, которое якобы состоялось 23 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции НУ-НС.

«Ни 23 октября, ни в другой день не было никакого заседания фракции НУ-НС, где бы рассматривался вопрос об отставке Николая МАРТЫНЕНКО, не говоря уже о принятии такого решения. Более того, уже два народных депутата нашей фракции – Тарас СТЕЦЬКИВ и Александр КЛИМЕНКО - заявили о том, что они не ставили своих подписей под решением о смещении с должности председателя фракции», - заявили в политсовете.

Политсовет отмечает, что смена руководителя фракции НУ-НС должна была открыть путь к выходу фракции из парламентской коалиции, создание де-факто большинства с Партией регионов, дестабилизации ситуации, как в Верховной Раде, так и в государстве.

Политсовет обратился к руководству парламента о содействии в расследовании обстоятельств составления и регистрации фальшивого протокола об отставке М.МАРТЫНЕНКО.

С этой целью фракция НУ-НС создала рабочую группу, в которую вошли народные депутаты Борис ТАРАСЮК, Роман ЗВАРИЧ и Анатолий МАТВИЕНКО.

Рабочая группа должна представить свои заключения не позже 3 ноября 2009 года.

В состав политического совета фракции НУ-НС входят председатель фракции, его заместители и лидеры партий, представленных во фракции.