Луценко хочет ввести в Закарпатье в три раза больше внутренних войск?

В Закарпатской области из-за серьезного роста преступности и сложную криминогенную ситуацию возникла необходимость в увеличении контингента внутренних войск с батальона до полка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в Ужгороде журналистам министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, в области наблюдается увеличение практически на 50% убийств. Но есть и позитив - из всех убийств только 2 не раскрыты. Также чувствуется серьезное увеличение количества грабежей, разбоев, квартирных краж – на 20%, констатировал министр.

Рост наблюдается практически по каждому из этих параметров. "Кстати, это не характерно для Украины", - уточнил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр также объяснил, что милиция честно регистрирует все факты, поэтому рост преступности действительно есть.

Учитывая это, по словам министра, необходимо усиливать профилактические мероприятия. "Переложить все это только на плечи милиции неправильно, поэтому мы в который раз будем обращаться к областной власти предоставить служебные помещения для увеличения контингента внутренних войск на территории Закарпатской области. Есть необходимость в усилении патрулирования улиц в такое сложное с экономической точки зрения время", - уточнил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он уточнил, что в Закарпатье на сегодня есть лишь батальон внутренних войск, который используется, в том числе, для патрулирования улиц. "С 2005 года я веду разговор об увеличении контингента до полка, особенно учитывая существующую потребность, а также учитывая пограничный статус Закарпатья", - сказал министр.

Он также сообщил, что “на словах имеется поддержка областной власти, на деле - нет".

“Мы просим объекты, которые не используются, передать для размещения внутренних войск, власть областная обещает, а результатов нет. Если не будет реакции, то будем работать с военными, будем просить военные объекты передать для этих нужд", сказал Ю.ЛУЦЕНКО.