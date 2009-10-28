У Богословской нет квартиры, а у Тигипко - машины (декларации кандидатов)

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларации о доходах кандидатов в Президенты Украины Инны БОГОСЛОВСКОЙ и Сергея ТИГИПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на сайте ЦИК документами, кандидат в Президенты Украины, народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ за 2008 год заработала 811 тыс. 413 грн. 61 коп. Однако заработная плата составляла лишь 24,67% дохода (200 тыс. 191 грн. 98 коп.), самый большой доход кандидату в Президенты принесли отчуждения ценных бумаг – 518 тыс. 925 грн.

Кроме того, в прошлом году политик получила 35 тыс. 583 грн. 48 коп. материальной помощи и 56 тыс. 713 грн. 15 коп. страховых возмещений. Члены семьи И.БОГОСЛОВСКОЙ в 2008 году доходов не имели, но, в то же время, у политика насчитывается 7 млн. 366 тыс. 261 грн. обязательств по уплате взносов по договорам ссуды. Жилых домов, квартир и земельных участков у И.БОГОСЛОВСКОЙ и ее семьи нет, но есть автомобиль "Мерседес".

В свою очередь С.ТИГИПКО задекларировал 20 млн. 261 тыс. 901 грн. доходов за 2008 год. Из них заработная плата - 3 млн. 792 тыс. 272 грн. (18,72% доходов), дивиденды, проценты и роялти – 1 млн. 851 тыс. 540 грн., материальная помощь – 6605 грн., доходы от предпринимательской деятельности – 4 млн. 37 тыс. 157 грн., доходы отчуждения ценных бумаг – 10 млн. 574 тыс. 326 грн.

Семья кандидата получила в прошлом году 29 млн. 930 тыс. 833 грн. доходов. При этом заработной платы - 1 млн. 427 тыс. 431 грн., дивидендов, процентов и роялти – 27 млн. 463 тыс. 942 грн., доходов от предпринимательской деятельности – 1 млн. 39 тыс. 459 грн.

Кроме того, в собственности С.ТИГИПКО земельный участок площадью 37 679 кв. м, жилой дом площадью 1252,20 кв. м и квартира площадью 419 кв. м, но нет автомобиля. На счетах в банках С.ТИГИПКО имеет 16 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 октября ЦИК официально зарегистрировала восьмь кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ и Виктора ЯНУКОВИЧА и приняла документы на регистрацию от Виктора ЮЩЕНКО, Леонида КУЛИЧЕНКО и Олега ТЯГНИБОКА.