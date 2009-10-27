Литвин: не царское это дело - выяснять, кто что подписывал

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не считает целесообразным выяснять в парламенте или в Генпрокуратуре проблему протоколов относительно изменения руководства фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции, комментируя заявления представителей фракции БЮТ в отношении обращения в Генпрокуратуре по поводу якобы фальсификации протокола о выражении недоверия председателю фракции НУ-НС Николаю МАРТЫНЕНКО.

В.ЛИТВИН отметил, что «проблема этих протоколов – это не дело Верховной Рады Украины, а тем более – не дело Генеральной прокуратуры». Он считает, что «это не тема, которая сегодня волнует всю Украину.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что между собой выясняют отношения члены фракции НУ-НС, «и пусть себе на здоровье их выясняют и дальше». Он подчеркнул, что у председателя Верховной Рады есть более важные вопросы организации работы парламента, чем выяснять, достаточно ли подписей для смены руководителя фракции. «Не царское это дело - заниматься выяснением того, кто что подписывал», - добавил он. В.ЛИТВИН подчеркнул: «пусть между собой разберутся и наведут порядок».

В.ЛИТВИН считает, что ситуация вокруг смены руководства фракции НУ-НС «это очередной отвлекающий маневр для того, чтобы людям дать зрелища вместо хлеба». Председатель ВР отметил, что фракция НУ-НС должна собраться «и принять решение, кто будет у них старостой».