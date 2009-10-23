На низкое финансирование армии Украине уже указывают в НАТО

В НАТО указывают на крайне неудовлетворительное финансирование Вооруженных сил Украины и разочарованы провалом проведения международных учений.

Об этом в интервью проекту «Флот2017» заявил специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Роберт СИМОНС, делегация во главе с которым сейчас работает в Киеве в формате заседаний по рассмотрению Годовой национальной программы подготовки Украины к вступлению в НАТО, утвержденной в августе этого года.

«Украина не может выработать четкую законодательную базу относительно сотрудничества с НАТО. Это касается, например, проведения международных учений под эгидой Альянса. Провалы таких учений, которые были в последнее время, крайне негативно сказались на международном сотрудничестве и на состоянии Вооруженных сил Украины», - сказал спецпредставитель НАТО и выразил сожаление, что «за последний год Украина потеряла целое «поколение» экспертов, которые могли бы работать все это время с НАТО и разбираться в вопросах соответствия требованиям Альянса».

Р.СИМОНС также отметил неудовлетворительное финансирование Вооруженных сил Украины.

«Мы наблюдаем отсутствие «внутренних» учений подразделений Вооруженных, на которые накладывается и завал международных учений в Украине, следствием чего является снижение боеготовности и падение уровня соответствия требованиям НАТО», - констатировал Р.СИМОНС.