В ПР заговорили о временной коалиции ради «временного правительства»

Первый заместитель лидера Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ допускает возможность создания коалиции с участием фракций Партии регионов и НУ-НС для обеспечения деятельности временного правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя возможность создания новой коалиции в случае выхода фракции НУ-НС из нынешней коалиции.

О.ЕФРЕМОВ отметил, что фракция Партии регионов будет принимать какие-то решения по этому вопросу только в случае, если действительно будет объявлено о выходе НУ-НС из коалиции.

В то же время, по словам О.ЕФРЕМОВА, коалиция между НУ-НС и Партии регионов по идеологическим принципам вряд ли возможна.

«Возможна только коалиция большинства, когда возникнет патовая ситуация и нужно будет обеспечить работу временного правительства. Я допускаю возможность, что будет создана временная коалиция», - сказал он.